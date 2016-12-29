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Десятки тысяч сирийцев возвращаются в Восточный Алеппо после разминирования и ухода боевиков
Новости Сирии

Десятки тысяч сирийцев возвращаются в Восточный Алеппо после разминирования и ухода боевиков

Сегодня 17:02
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Десятки тысяч сирийцев возвращаются в Восточный Алеппо после разминирования и ухода боевиков

Алеппо, 29 декабря. Мирные жители возвращаются в жилые кварталы, где раньше хозяйничали боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) и другие террористические формирования. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), приславший в редакцию уникальное видео, иллюстрирующее это массовое возвращение.

На видео можно увидеть огромное количество легковых автомобилей, автобусов, грузовиков, перевозящих людей и их вещи. Еще большее количество горожан возвращаются пешком. Все они передвигаются только там, где российские саперы поставили метки «Проверено, мин нет».

На улицах Восточного Алеппо еще можно увидеть остатки неразорвавшихся боеприпасов, самодельные минометы и другое брошенное боевиками снаряжение. Также оператор снял на улице мертвого осла, сообщив, что животное было расстреляно боевиками перед выходом из блокированного района.

В свои квартиры горожане входят только после того, как их проверят саперы – уже были зафиксированы случаи, когда мирные жители подрывались на специально оставленных боевиками растяжках. Сообщалось также и о разбросанных боевиками самодельных взрывных устройствах, замаскированных под бытовые приборы и даже под детские игрушки.

На складах террористов сапёры находят боеприпасы производства США, Венгрии и Болгарии, а также оружие с маркировкой из Катара и Саудовской Аравии. Министерство обороны России продолжает оказывать помощь жителям Восточного Алеппо. От взрывоопасных предметов российские военные уже освободили сотни километров дорог, десятки школ, мечетей, больниц и жилых домов.

Ранее в пресс-службе ООН сообщали, что с 24 ноября восточную часть Алеппо покинули 110 тысяч человек. Из них 75 тысяч жителей города переселились в те его районы, которые находятся под контролем правительственных войск. Еще 36 тысяч уехали жить в мятежный Идлиб и в сельские районы провинции Алеппо.

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Алексей Громов
#алеппо
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