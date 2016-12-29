Рецепты на Новый год — 2017: два главных новогодних блюда

Заканчивается 2016 год, и на пороге уже Новый 2017 год Красного огненного петуха. Если вы еще не придумали, какие блюда украсят ваш праздничный стол, предлагаем рецепты двух неувядающих новогодних кулинарных хитов, которые всегда будут уместны и обязательно оценены вашими гостями.

Салат Оливье

Ну, какой же Новый год без тазика Оливье, в который так чудесно падать лицом, если шампанского выпито оказалось слишком много и который так хорошо идет утром 1 января под рюмочку ледяного сами знаете чего.

Мы предлагаем рецепт классического салата Оливье на небольшую компанию, но если вы ждете в гости много голодных гостей, готовых зависнуть денька на два, просто умножьте количество ингредиентов на четыре или в зависимости от размера тазика, в котором вы будете подавать главный салат.

Читайте также: Новый 2017-й — год Огненного петуха: рецепты, что готовить, в каких цветах встречать.

Салат Оливье на Новый 2017 год Петуха — ингредиенты:

отварной картофель — 4 штуки;

отварная морковь — 2 штуки;

вареная колбаса «Докторская» или отварное куриное филе — 500 г;

яйца вкрутую — 4 штуки;

соленые или маринованные огурцы — 4 штуки;

консервированный зеленый горошек;

майонез;

зелень;

соль по вкусу.

Салат Оливье на Новый год 2017 — приготовление:

Отваренную картошку, морковь, яйца, колбасу и огурцы нарезать небольшими кубиками.

С консервированного горошка слить жидкость и добавить в салат, всё аккуратно перемешать.

Заправить майонезом, посолить по вкусу, снова перемешать и выложить в блюдо.

Поставить в холодильник на несколько часов, чтобы салат настоялся.

Подавать холодным и украшенным зеленью.

Салат «Селедка под шубой»

Второй новогодний хит, особенно любимый в наших палестинах, это, конечно же, «Селедка под шубой», или просто «Шуба». История этого кулинарного чуда истинно народная и даже революционная. В канун Нового года 1919 года в связи с революцией и гражданской войной с едой в молодой Республике Советов было так себе. Во всяком случае, закуски было гораздо меньше, чем выпивки. И тогда повар Аристрарх Прокопцев придумал, как сделать, что называется, дешево и сердито, чтобы гости трактира, в котором он кулинарил, поскорее наедались и меньше хмелели во время новогодней попойки.

И вот мудрый и политически грамотный Прокопцев придумал народно-революционную закусь, которая должна была нейтрализовать ядерный спирт-сырец, который тогда был не редкость в революционном рационе. Повар взял селедку, символизирующую пролетариат, добавил к ней картошки в качестве символа беднейшего крестьянства и красную свеклу цвета народной крови и революционного знамени. Все ингредиенты он заправил французским соусом Провансаль.

Блюдо так понравилось посетителям кабака, что они стали его постоянно заказывать, меньше хмелели и, как следствие, меньше бузотерили. За это салат получил название в виде модной в бурные послереволюционные годы четырехбуквенной аббревиатуры фразы «шовинизму и упадку — бойкот и анафема» или кратко: «Ш.У.Б.А». Вскоре блюдо и его название ушли в народ, превратившись просто в «Селедку под шубой».

Салат «Селедка под шубой» на Новый 2017 год Петуха — классический рецепт, ингредиенты на 6-7 порций:

1 соленая сельдь;

0,5-1 луковица;

3-4 моркови;

2-3 картофелины;

2-3 небольшие свеклы;

100 гр. майонеза;

соль по вкусу.

Салат «Селедка под шубой» на Новый год 2017 — как приготовить: