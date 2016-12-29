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Экономика

Минск назвал сроки урегулирования нефтегазового спора с Россией

29 Декабря 2016 16:58
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Минск назвал сроки урегулирования нефтегазового спора с Россией

Минск, 29 декабря. Власти Белоруссии надеются урегулировать нефтегазовый спор с Россией в первом квартале следующего года. Об этом в четверг заявил заместитель премьер-министра страны Владимир Семашко.

«Взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее первого квартала 2017 года», — приводят его слова белорусские СМИ.

Напомним, что осенью прошлого года Москва и Минск заключили ряд межправительственных соглашений, однако, по словам Семашко, дорожная карта дала сбой.

Геннадий Плющев

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