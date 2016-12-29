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Путин поручил правительству подготовиться к проведению приватизационных торгов
Экономика

Путин поручил правительству подготовиться к проведению приватизационных торгов

Сегодня 17:10
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Путин начал подготовку к торгам по подлежащему приватизации госимуществу

Москва, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны до марта 2017 года обеспечить плавный переход на электронную форму торгов по продаже подлежащего приватизации государственного и муниципального имущества. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба администрации главы государства.

«В целях повышения эффективности и прозрачности проведения таких торгов», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что кабинет министров России пока не согласовал план приватизации на 2017-2019 года.

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