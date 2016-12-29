Путин поручил правительству подготовиться к проведению приватизационных торгов

Москва, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны до марта 2017 года обеспечить плавный переход на электронную форму торгов по продаже подлежащего приватизации государственного и муниципального имущества. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба администрации главы государства.

«В целях повышения эффективности и прозрачности проведения таких торгов», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что кабинет министров России пока не согласовал план приватизации на 2017-2019 года.

Читайте по теме: Минфин: Средства от приватизации «Роснефти» перечислены в бюджет РФ