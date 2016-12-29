Россияне предлагают учредить государственную награду имени Елизаветы Глинки

Москва, 29 декабря. На портале change.org была зарегистрирована петиция с просьбой учредить в Россию государственную награду имени Елизаветы Глинки, которая погибла в авиакатастрофе Ту-154. Об этом сообщает ежедневная газета «Известия».

Инициаторы петиции предлагают присуждать премию волонтерам за самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, а также жертвам военных конфликтов. К настоящему моменту петицию поддержали более 100 тысяч человек. Кроме того, продолжается сбор подписей под петицией с просьбой присвоить Елизавете Глинке звание Героя России.

«Давайте вспомним, что Героями РФ могут быть не только военные и политики, но простые люди, старающиеся сделать эту жизнь немного лучше для других. Такие люди должны быть увековечены и всегда служить примером для будущих поколений», — говорится в тексте обращения.

Стоит напомнить, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился присвоить одному из военно-медицинских учреждений имя директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки.