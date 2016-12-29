Путин распорядился доработать законопроект о финансовом омбудсмене

Москва, 29 декабря. Российский президент Владимир Путин поручил отечественному правительству до 1 февраля 2017 года доработать законопроект о финансовом омбудсмене, соответствующее распоряжение появилось на сайте Кремля.

Вопрос о проработке законопроекта по уполномоченному в финансовой сфере был поднят на форуме ОНФ. Российский президент поддержал инициативу расширить практику внесудебного решения споров между банками и заемщиками. По итогам пленарного заседания «фронтовцев» вышло поручение Путина правительству доработать закон о « уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций». Как сообщала ранее Газета.Ru, российский лидер распорядился упразднить Спецстрой и передать его функции оборонному ведомству.