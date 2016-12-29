В ДНР назвали Порошенко главным препятствием для обмена пленными

Горловка, 29 декабря. Власти ДНР за время конфликта в Донбассе в качестве жеста доброй воли освободили 80 украинских военнопленных, включая двух женщин. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

Она подчеркнула, что ДНР полностью настреона на обмен, который затягивает украинская сторона.

«Самым главным препятствием для обменов является господин Порошенко, потому что он просто не хочет принять наконец-то политическое волевое решение и ответить за то, что он подписал», — добавила Морозова.

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