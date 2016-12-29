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Донецк объяснил, как сорвалось наступление ВСУ в Донбассе
Новороссия

Донецк объяснил, как сорвалось наступление ВСУ в Донбассе

Сегодня 17:14
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Донецк объяснил, как сорвалось наступление ВСУ в Донбассе

Донецк, 29 декабря. Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва в районе Ясиноватой в Донбассе. По словам заместителя командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина, ВСУ в очередной раз потерпели неудачу: трое украинских бойцов подорвались на мине.

Он отметил, что накануне, 28 декабря диверсионно-разведывательная группа противника численностью до десяти человек при поддержке минометов и стрелкового оружия предприняла попытку прорыва позиций ополчения ДНР в районе Крутой Балки. В результате подрыва на минном поле трое военных скончались на месте, оставшиеся бойцы в панике вернулись на свои позиции, передает «Свободная пресса».

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Ранее командование ДНР зафиксировало переброску украинскими силовиками к линии соприкосновения трех реактивных систем залпового огня «Ураган».

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Тимур Румянцев
#днр #всу #донбасс
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