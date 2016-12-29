Минобороны РФ представило список группировок, поддержавших перемирие в Сирии

Москва, 29 декабря. Около семи группировок сирийской оппозиции поддержали прекращение огня в Сирии, сообщили в министерстве обороны России.
Минобороны России представило список группировок, которые поддержали режим тишины в Сирии.
«Минобороны опубликовало список вооруженных группировок в Сирийской Арабской Республике, присоединившихся к режиму перемирия с 0 часов 00 минут местного времени 30 декабря 2016 года», — констатируют в военном ведомстве.
Отмечается, что речь идет об оппозиционерах из «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Сувар аги-Шам, «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб» и «Джабхат Аш-Шамия».
В ведомстве отметили, что стороны конфликта подписали три документа — о прекращении огня, комплекс мер по контролю за режимом тишины и заявление о готовности к началу мирных переговоров.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что подписавшие соглашение о прекращении огня в Сирии группировки представляли ядро оппозиции.
Катерина Тимошенская