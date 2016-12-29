В новогоднем меню военных ЗВО будет еще больше сладостей

Санкт-Петербург, 29 декабря. Продовольственная служба Западного военного округа подготовила для бойцов новогоднее меню, которое станет не только слаще, но и полезнее.

В праздничные дни военнослужащие округа будут получать усиленный рацион, в котором будет гораздо больше овощей и фруктов, которые очень полезны для поддержания иммунитета в зимний период. Учения и тренировки в праздники никто не отменял, поэтому дополнительная порция витаминов бойцам не повредит. Также столы военнослужащих во время новогодних каникул будут полны печеньем, конфетами и прочими сладостями. Все продукты для праздничного стола тщательно проверят специалисты медицинских служб воинских частей.