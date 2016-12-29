Путин подписал указ о ликвидации Спецстроя

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя, это связано с необходимостью усовершенствовать систему госуправления, информирует пресс-служба Кремля.

Глава государства в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). В указе подчеркивается, что данное решение продиктовано стремлением совершенствовать систему государственного управления. Функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны России.

О ликвидации агентства на минувшей неделе рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. По словам министра, в состав Вооруженных сил будут включены восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые строят только спецобъекты министерства обороны. Так можно будет избавиться от промежуточных звеньев и посредников при выполнении госконтрактов.