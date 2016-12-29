Полтавченко показал журналистам разрешение на ввод в эксплуатацию «Зенит-Арены»

Санкт-Петербург, 29 декабря. Губернатор северной столицы Георгий Полтавченко заявил о подписании разрешения на ввод в эксплуатацию стадиона «Зенит-Арена», который готовится к ЧМ-18 по футболу.

Итоговая стоимость строительства спортивного комплекса «Зенит-Арена», возводимого к чемпионату мира по футболу будет подсчитана перед Кубком конфедерации. «Стадион построен. Все документы получены», — сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, показав документ. По словам градоначальника, основные средства были вложены в закупку отечественных материалов и оборудования, только четыре млрд рублей пошли на импортные комплектующие. Как ранее сообщала Газета.Ru, вице-премьер правительства Виталий Мутко заявил, что сдача стадиона идет согласно плану, но впереди еще много работы.