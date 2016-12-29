На лечение российского режиссера, сбитого гидроциклом в Таиланде, собрали 6 млн рублей

Санкт-Петербург, 29 декабря. В Таиланде медики спасают гражданина России — режиссера Федора Кудряшова. Россиянин впал в кому после того, как на него наехал гидроциклист в зоне для купания в Паттайе.

Режиссер получил тяжелую черепно-мозговую травму и чуть не утонул. Как стало известно ФАН, в настоящее время Кудряшов находится в клинике в Таиланде. Сейчас стоит вопрос о его транспортировке на лечение в Россию.

День пребывания в тайской клинике оценивается в 3,5 тысячи долларов. Страховка смогла покрыть лишь первую операцию Федора. Сумму на дальнейшее пребывание собрали родственники, друзья семьи и пользователи социальных сетей. Она составила 6 264 000 рублей. 700 тысяч заплатил виновник аварии в качестве возмещения ущерба.