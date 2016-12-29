Бывший премьер Великобритании Кэмерон может возглавить НАТО

Лондон, 29 декабря. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать новым главой НАТО после ухода с этого поста Йенса Столтенберга.

Британские СМИ полагают, что действующий премьер-министр страны Тереза Мэй вполне может выдвинуть своего предшественника в качестве кандидата на должность генсека НАТО.

По словам неназванных британских чиновников, Соединенное королевство является самым боеспособным участником альянса, не считая США. Кроме того, Лондон хочет играть более значимую роль в мире и Европе, особенно на фоне Brexit.

«Мы должны найти для него место, он может предложить очень многое. Мы должны убедить его вновь сражаться за Британию», — заявил газете Daily Mail один из членов британского правительства.

Напомним, что Дэвид Кэмерон был вынужден оставить пост премьер-министра Великобритании после того, как большинство жителей страны проголосовали за выход из состава Евросоюза. Репутацию политика также подмочил недавний панамский скандал, в ходе которого выяснилось, что он был совладельцем офшорных активов своего отца.