Мутко доволен вводом в эксплуатацию «Зенит-Арены»

Санкт-Петербург, 29 декабря. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Петербурге с успешным вводом объекта в эксплуатацию.

«Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч «Зенита» в апреле», — подчеркнул спортивный функционер.

Напомним, ранее стало известно о том, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала свое положительное заключение «Зенит-Арене».

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