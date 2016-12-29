«ВКонтакте» открыла новый раздел с самоуничтожающимися публикациями

Москва, 29 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый раздел – «Истории», напоминающий аналогичный раздел в Instagram.

Новая функция позволяет делиться с подписчиками фотографиями, а также короткими видеороликами без их публикации на своей странице. Фото и видео будут доступны в специальном блоке под новостями в течение суток после их публикации, после этого они автоматически удаляются.

«Вы можете делать фотографии или снимать видеоролики до 12 секунд. Добавьте граффити, стикеры или текст, расскажите о том, что вы делаете сейчас или поздравьте друзей с наступающими праздниками», — пояснил руководитель мобильных продуктов «ВКонтакте» Михаил Болдов.

Функция «Истории» уже добавлена в мобильные приложения «ВКонтакте» для iOS и Android, однако в веб-версии данный сервис не доступен.