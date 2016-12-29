Война и британцы: кто и зачем запугивает Лондон наступлением России

29 Декабря 2016 16:57 48

На британском новостном ресурсе Daily Mail Online недавно появилась весьма примечательная статья — «Почему 2017 год станет самым опасным для Великобритании со времен холодной войны». Ее основной тезис — военный конфликт Великобритании и России неминуем.

При этом, считает автор статьи Эдвард Лукас, Британии придется воевать с Россией, не рассчитывая на помощь своих основных союзников по НАТО. Став президентом США, Дональд Трамп умоет руки в европейской политике. Случись РФ вторгнуться в Прибалтику, размышляет журналист, он ЕС защищать не будет. Кто еще может противостоять России на европейском континенте, кроме американцев? Франция и Великобритания — две ядерные державы, входящие в НАТО. Но вот незадача — следующим президентом Франции, скорее всего, станет Фийон или Ле Пен. Они оба весьма терпимо настроены по отношению к России и весьма холодно к своим коллегам по Евросоюзу. Связываться с Москвой из-за интересов ЕС в Восточной Европе — бывшей вотчине советской империи — никто из них не будет. Это оставляет Великобританию одну.

Британия к войне с Россией не готова. Особенно не готов к борьбе ее флот — на данный момент в нем всего 19 фрегатов и эсминцев. Русские вторгнутся в Прибалтику, русские победят. Чего там, на этом они не остановятся. Статья Лукаса даже живописного начинается с экскурса в темное будущее, где и британские острова уже пали перед российской агрессией. Российские хакеры взломали и обесточили все что можно. Тереза Мэй подписывает позорное соглашение о капитуляции. Британская энергетическая промышленность национализирована, а затем подарена «Газпрому». Борис Джонсон отправлен под суд как экстремист. Уже сейчас, считает Лукас, нужно делать все возможное, чтобы предотвратить этот мрачный для Британии сценарий развития событий.

Полет воображения поражает. Но насколько вообще вероятно, что такие ключевые члены НАТО как США и Франция могут отказаться от своей «политики сдерживания» по отношению к России, как то предвещают в Daily Mail? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Юрию Котенку, военному аналитику, эксперту Российского института стратегических исследований.

«На самом деле одна из главных тем предвыборной кампании Трампа — это возвращение США их былой мощи на геополитической арене, прежде всего военной мощи. Все это было преподано им в ракурсе отстаивания американских национальных интересов во всем мире. То, что он планирует увеличить расходы на оборону, Трамп и не скрывает», — напоминает эксперт. В связи с этим исходный тезис статьи Daily Mail о том, что президент Трамп сократит военное присутствие США на европейском континенте, вряд ли кажется особо реалистичным.

Зачем в таком случае Daily Mail нагнетает панику? Все достаточно просто. Ее редакция лоббирует увеличение военных расходов. Оправдание расширения военного бюджета ссылкой на потенциальную агрессию со стороны России — как мы могли видеть, сейчас это общий тренд для всех западных стран.

«Хотя, положа руку на сердце, стоит сказать, что Россия никоим образом не угрожает ни одной из ведущих стран блока НАТО просто потому, что она традиционно имеет оборонительную военную доктрину. Она не собирается нападать ни на кого первой. В общем-то, эта ориентация на оборону и понятна. Если сопоставить военные бюджеты России и США, то сравнение будет явно не в нашу пользу», — поясняет Юрий Котенок.

То, что в статье сделан упор на усиление английского флота, также весьма показательно. Великобритания традиционно считала себя владычицей морей. Также традиционно Британия была второй по силе страной в блоке НАТО.

«В последнее время, впрочем, военная мощь Британии действительно в значительной степени снизилась. Британцы посчитали нецелесообразным для себя держать значительные военные контингенты в различных уголках мира — в своих бывших колониях и на территории своих союзников по Британскому Содружеству. Но сейчас ситуация в мире изменилась. Лондон, понимая, что дело движется к глобальному мировому столкновению, старается держаться в фарватере своего главного стратегического союзника — США. На этом фоне некая милитаризация неизбежна. Вопрос в том, хватит ли Великобритании на все это сил и средств. Даже тому же Трампу в США придется иметь дело с провальной внутренней политикой Обамы, а значит, и огромными социальными расходами. Насколько он может позволить себе анонсированное им увеличение военных расходов — еще не понятно. В Британии ситуация примерно та же», — подводит итог военный аналитик.