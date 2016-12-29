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Новогодние гулянья в Москве пройдут за бетонными стенами
Общество

Новогодние гулянья в Москве пройдут за бетонными стенами

Сегодня 16:35
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Новогодние гулянья в Москве пройдут за бетонными стенами

Москва, 29 декабря. Места новогодних гуляний в Москве начали ограждать бетонными блоками. Работы по установке ограждений уже прокомментировали власти столицы, заявив, что эти меры продиктованы необходимостью обеспечить безопасность людей. 

Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, в частности, отметил, что это «обычные меры безопасности», которые принимаются при организации серьезных массовых мероприятиях в Москве. «Мы заинтересованы сделать все для того, чтобы минимизировать возможные угрозы», — заявил он в комментариях Russia Today.

О появлении бетонных блоков в местах массового скопления людей, а также около станций столичного метрополитена ранее начали сообщать пользователи соцсетей. 

Ранее «Газета.ру» сообщала о планах полиции Москвы блокировать подъезды к местам гуляний грузовиками.

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
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