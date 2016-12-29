Новогодние гулянья в Москве пройдут за бетонными стенами

Москва, 29 декабря. Места новогодних гуляний в Москве начали ограждать бетонными блоками. Работы по установке ограждений уже прокомментировали власти столицы, заявив, что эти меры продиктованы необходимостью обеспечить безопасность людей.

Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, в частности, отметил, что это «обычные меры безопасности», которые принимаются при организации серьезных массовых мероприятиях в Москве. «Мы заинтересованы сделать все для того, чтобы минимизировать возможные угрозы», — заявил он в комментариях Russia Today.

О появлении бетонных блоков в местах массового скопления людей, а также около станций столичного метрополитена ранее начали сообщать пользователи соцсетей.

Ранее «Газета.ру» сообщала о планах полиции Москвы блокировать подъезды к местам гуляний грузовиками.