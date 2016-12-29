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Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию
Новости Сирии

Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

Сегодня 16:27
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Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился с предложением Минобороны РФ об уменьшении военного присутствия российских Воздушно-космических сил (ВКС) на территории Сирии. Об этом глава государства заявил на встрече с главами военного и внешнеполитического ведомств — Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. Корреспондент Федерального агентства новостей выслушал мнение эксперта об успехе военной операции России в Сирии.

Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

Путин заметил, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, а также и дальше будет оказывать поддержку законному правительству Сирийской Арабской Республики. Он подчеркнул, что Москва будет исполнять свои обязанности по соглашениям, которые ранее были достигнуты, включая развитие пункта базирования российских военных на территории аэродрома «Хмеймим» и военно-морской базы «Тартус»

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«Россия в очередной раз делает шаг навстречу своим партнерам по коалиции (Ирану и Турции) и вслед за ними сокращает свое военное присутствие в Сирии. Подобный шаг президента Путина выглядит логичным накануне начала действия новогоднего перемирия в Сирии, о котором была достигнута договоренность в последние дни. Россия, Иран и Турция выступили единым фронтом и объявили новогоднее перемирие, тогда как коалиция, возглавляемая США, собирается под Новый год в очередной раз штурмовать Мосул. Уходящему президенту США Бараку Обаме хочется напоследок сильно хлопнуть дверью в сирийском конфликте. На этом фоне решение Путина о сокращении военного присутствия России в Сирии выглядит для мирового сообщества более предпочтительным, чем агрессивные устремления Обамы», — пояснил ФАН политолог Максим Жаров.

Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

По мнению эксперта, министерство обороны России весьма эффективно провело в уходящем году антитеррористическую операцию в Сирии. Были, конечно, и неудачи (потеря Пальмиры), и потери, однако общий итог года в этом плане, безусловно, положительный.

«Следует особо отметить, что предложение о сокращении военного присутствия России в Сирии выдвинуто самими военными, что означает, что в Генштабе и Минобороны РФ прекрасно помнят уроки Афганистана и совсем не горят желанием таскать из огня все каштаны для Башара Асада. Авиационная группировка на базе «Хмеймим» так или иначе остается, и ей будет по силам проводить авиаразведку в интересах сирийской армии и точечные ракетно-бомбовые удары по базам боевиков «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации, — Прим. ФАН). К тому же Россия в начале этого года уже один раз сокращала свое военное присутствие в Сирии, и все помнят, что когда это потребовалось, мы вновь быстро нарастили численность и качественный состав своей группировки в Сирии. Башар Асад очень многим обязан российским ВКС в этом году. Без российского присутствия Асад в 2016 году наверняка потерял бы Дамаск и контроль над той небольшой частью территории страны, которая прилегает к сирийской столице», — резюмировал Максим Жаров.

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Илья Муромский
#владимир путин #сергей шойгу #сергей лавров #максим жаров
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