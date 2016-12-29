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Горячие девушки из армии Израиля свели с ума пользователей Instagram
Весь мир

Горячие девушки из армии Израиля свели с ума пользователей Instagram

Сегодня 16:36
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Горячие девушки из армии Израиля свели с ума пользователей Instagram

Москва, 29 декабря. Страница в Instagram с фото израильских девушек-военных в купальниках набирает популярность среди пользователей Интернета.

В Сети набирает популярность страница в Instagram под названием Hot Israeli Army Girls. На ней размещены коллажи израильтянок с фотографиями во время военной службы и в купальнике. Любопытно, что от посетителей не скрывают ники девушек со страницы.

Аккаунт уже собрал более 70 тысяч подписчиков. На нем размещены более двух тысяч публикаций, передает «Свободная пресса».

Напомним, все граждане Израиля подлежат прохождению службы в ЦАХАЛ. Для женщин срок службы составляет два года. После этого большинство из девушек освобождается от ежегодных военных сборов.

 

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Катерина Тимошенская
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