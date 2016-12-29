FAN-TV Лента новостей
Балтийский флот завершил прием новобранцев осеннего призыва
Россия

Балтийский флот завершил прием новобранцев осеннего призыва

Сегодня 16:36
54

Балтийский флот завершил прием новобранцев осеннего призыва

Балтийск, 29 декабря. Балтийский флот на 100% выполнил план осенней призывной кампании.

В соединения Балтфлота прибыли четыре тысячи новобранцев из Калининградской области и других регионов России. Также в ряды моряков-балтийцев вступили более тысячи младших специалистов, которые прошли подготовку в учебных центрах по специальностям мехвод боевой техники, радиотехник, связист, корабельный специалист. Во время осенней кампании около 20 военкоматов Калининградской области призвали в ряды Вооруженных сил Российской Федерации более 1000 новобранцев, большая их часть осталась служить в родном регионе. В первый месяц воинской службы призывники пройдут курс молодого бойца.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Космические запуски России в 2017-м: год нового прорыва

Сегодня 16:53
50

Сирия новости 29 декабря 2016 16.30: в Хомсе САА остановила атаку ИГИЛ, солдаты Ирака приблизились к Мосулу

Сегодня 16:30
59

Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

Сегодня 16:27
135

Новости Новороссии: ВСУ «кроют» ДНР и ЛНР, под Луганск прибыл «Правый сектор»

Сегодня 15:58
205

Шойгу знает, что делать: проблемы и победы ВС РФ 2016 года

Сегодня 15:49
121
Показать еще
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Космические запуски России в 2017-м: год нового прорыва

16:53

Мутко доволен вводом в эксплуатацию «Зенит-Арены»

16:52

Израильский министр напомнил американцам, сколько евреи живут на «оккупированных территориях»

16:50

Минобороны РФ представило список группировок, поддержавших перемирие в Сирии

16:49

Путин подписал указ о ликвидации Спецстроя

16:46

Ford удивит мир новой версией беспилотного автомобиля в 2017 году

16:45

На лечение российского режиссера, сбитого гидроциклом в Таиланде, собрали 6 млн рублей

16:42

Полтавченко показал журналистам разрешение на ввод в эксплуатацию «Зенит-Арены»

16:39

Балтийский флот завершил прием новобранцев осеннего призыва

16:36

Горячие девушки из армии Израиля свели с ума пользователей Instagram

16:36

Новогодние гулянья в Москве пройдут за бетонными стенами

16:35

Бывший премьер Великобритании Кэмерон может возглавить НАТО

16:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Космические запуски России в 2017-м: год нового прорыва
Читать
Закрыть