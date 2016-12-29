Балтийский флот завершил прием новобранцев осеннего призыва

Балтийск, 29 декабря. Балтийский флот на 100% выполнил план осенней призывной кампании.

В соединения Балтфлота прибыли четыре тысячи новобранцев из Калининградской области и других регионов России. Также в ряды моряков-балтийцев вступили более тысячи младших специалистов, которые прошли подготовку в учебных центрах по специальностям мехвод боевой техники, радиотехник, связист, корабельный специалист. Во время осенней кампании около 20 военкоматов Калининградской области призвали в ряды Вооруженных сил Российской Федерации более 1000 новобранцев, большая их часть осталась служить в родном регионе. В первый месяц воинской службы призывники пройдут курс молодого бойца.