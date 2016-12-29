Ford удивит мир новой версией беспилотного автомобиля в 2017 году

Нью-Йорк, 29 декабря. Компания Ford подготовила новую версию Fusion с автономной системой управления. На выставке Consumer Electronics Show в начале января 2017 года состоится публичный дебют «умного» автомобиля. По своим техническим характеристикам он обходит прошлые разработки.

Авто получит одну фронтальную камеру на лобовом стекле, три камеры вдоль крыши, усовершенствованный радар, способный «видеть» даже сквозь снег, дождь, туман пыль, а также модернизированные датчики LIDAR. Компьютер, способный обрабатывать терабайт данных в час, будет установлен в багажнике автомобиля.

Как сообщают сами разработчики, авто сможет менять ракурс наблюдения за трассой и угол обзора. При этом машина отличается высокими показателями маневренности.

Ожидается, что уже через пару лет компания Ford приступит к серийному запуску машин.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Ford разработала специальный костюм, который имитирует состояние алкогольного похмелья, для обучения молодых водителей.