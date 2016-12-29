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Судно РФ спасло в Антарктиде сломавшую позвоночник девушку-ученого
Общество

Судно РФ спасло в Антарктиде сломавшую позвоночник девушку-ученого

Сегодня 16:15
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Судно РФ спасло в Антарктиде сломавшую позвоночник девушку-ученого

Москва, 29 декабря. Российское научно-исследовательское судно «Академик Трешников»  эвакуировало девушку-орнитолога, сломавшую позвоночник в Антарктиде. Тяжело пострадавшая Джесси Алексис находилась на острове Марион, принадлежащем ЮАР.

Как сообщили ФАН участники российской экспедиции, первая остановка судна «Академик Трешников»  была сделана именно на этом острове. Если бы этого не произошло, медицинскую помощь несчастная могла бы получить только в мае.

«В настоящее время на острове Марион находится орнитологическая станция, на которой работают 24 ученых. Накануне двое ученых, девушка и ее коллега, отправились на  регулярный осмотр птичьих базаров. Молодая женщина сорвалась с 10-метровой скалы, сломала позвоночник и потеряла сознание», — уточнил собеседник ФАН.

Пострадавшую Джесси Алексис доставили на станцию в бессознательном состоянии. «Согласно графику, работающих на станции людей меняют один раз в год.  Таким образом, у тяжелобольной есть шанс получить квалифицированную медицинскую помощь только в мае», — подчеркнули российские экспедиторы. 

После необходимого согласования 26-летнюю девушку бортом вертолета доставили на российский корабль. В настоящее время она находится в изоляторе под постоянным наблюдением врача экспедиции. Ее состояние он оценивает как стабильное. 

Следующую остановку «Академик Трешников»  совершит через 20 дней в порту австралийского города Хобарт, там Джесси Алексис поместят в больницу для дальнейшего лечения.

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Ярослава Замысловатова
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