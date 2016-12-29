Президент Египта выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ту-154

Москва, 29 декабря. Президент Египта Абдельфаттах Сиси в четверг выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе Каира.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также затронули тему возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, которое было прервано после крушения российского пассажирского самолета A321, который разбился на территории Синайского полуострова в результате теракта осенью 2015 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что авиасообщение между Россией и Египтом, вероятнее всего, будет восстановлено в начале следующего года.