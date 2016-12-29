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Украинский депутат придумал, как «уничтожить ДНР и ЛНР за два месяца»
Украина

Украинский депутат придумал, как «уничтожить ДНР и ЛНР за два месяца»

Сегодня 16:15
71

Украинский депутат придумал, как «уничтожить ДНР и ЛНР за два месяца»

Киев, 29 декабря. Депутат Рады Вадим Кривенко заявил, что если организовать торговую блокаду для Донбасса, то обе республики – ДНР и ЛНР просуществуют не больше двух месяцев.

Успешная торговая блокада Донбасса возможна, если будет установлен контроль над участком границы с РФ, заявил украинский депутаты Вадим Кривенко.«Мы понимаем, что пока не будет взята под контроль Украины украинско-российская граница, это 400 километров, ни о какой стопроцентной блокаде не может быть речи», — пояснил парламентарий. По оценке Кривенко, ДНР и ЛНР без торговли с Россией могут просуществовать не более двух месяцев. Как ранее сообщало агентство НСН, непрекращающиеся обстрелы Донбасса со стороны ВСУ эксперты рассматривают как «истерику Киева». 

 

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Ирина Селезнева
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