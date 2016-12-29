Правительство Пермского края отправлено в отставку

Пермь, 29 декабря. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял решение отправить в отставку региональное правительство. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба губернатора.

«Подписано распоряжение об отставке правительства Пермского края», — указано в официальном заявлении ведомства.

Согласно предварительным данным, решение было принято в связи с оценками целевых показателей по реализации госпрограмм в регионе.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр экономического развития Крыма Валентин Демидов принял решение уйти в отставку.

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