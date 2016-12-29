Сирия: оппозиция изъявила готовность сесть за стол переговоров с Асадом в Астане

Каир, 29 декабря. «Демократический фронт Сирии» сообщил о готовности принять участие в переговорах с властями Дамаска, которые состоятся в Астане.

«Демократический фронт Сирии» создан 26 декабря текущего года, он был сформирован из целого ряда партий от внутренней оппозиции страны. Представитель «ДФС» отметил, что пока еще не получал официального приглашения на переговоры в Астану, однако союзники по партии уже делегировали его в столицу Казахстана. В данный момент генеральный секретарь «Демократического фронта Сирии» находится в Египте и намерен прибыть в Астану для проведения переговоров, так как после заявления Москвы, отметил генсек, есть все шансы на мирное урегулирование сирийского вопроса.