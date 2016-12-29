Путин подписал закон об отсрочке наказания для преступников-наркоманов

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет суду отсрочить наказание преступникам, больным наркоманией, которые проходят по делам о незаконном хранении, перевозке наркотиков, говорится в документе, размещенном на сайте правовой информации.

Документ, подписанный президентом, предусматривает отсрочку наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской, социальной реабилитации преступников, страдающих от наркотической зависимости. Отмечается, что срок отсрочки не может превышать более пяти лет.

Закон распространяется на преступников, которые были впервые осуждены за незаконное приобретение, хранение, перевозку, переработку, изготовление наркотиков. Воспользоваться отсрочкой смогут только те, кто изъявит желание добровольно пройти курс лечения от наркомании.

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