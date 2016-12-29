Новости Новороссии: ВСУ «кроют» ДНР и ЛНР, под Луганск прибыл «Правый сектор»

Новороссия, 29 декабря. Украинские власти усиливают позиции радикалов на линии соприкосновения. Вооруженные силы Украины обстреливают позиции Донецкой и Луганской народных республик. ДНР ждет действий от Киева по передаче военнопленных. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Усиление позиций ВСУ

Как заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, украинское военное руководство усиливает позиции киевских силовиков боевиками экстремисткой организации «Правый сектор» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Несколько групп радикалов прибыли в расположение украинской армии в районе населенного пункта Счастье, которое находится на линии соприкосновения.

Кроме того, на позиции Вооруженных сил Украины у КПП «Станица Луганская» прибыли бойцы роты специального назначения 3-й оперативной бригады Нацгвардии. Марочко отметил, что ситуация в зоне разграничения не претерпела серьезных изменений и остается стабильно напряженной. За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ЛНР более 340 минометных и артиллерийских снарядов.

Донбасс не ведает покоя

По информации бойцов ДНР и ЛНР, украинская армия с каждым днем наращивает количество обстрелов народных республик. Под огнем украинской артиллерии находятся населенные пункты в ДНР: Александровка, Ясиноватая, Трудовские и село Красный Партизан, а также весь южный периметр республики. ВСУ активно применяют минометы, гранатометы, стрелковое вооружение. В некоторых случаях происходили попытки прорыва с применением бронетехники. Однако, получая серьезный отпор, киевские силовики возвращались на исходные позиции.

Самой горячей точкой Донецкой народной республики остается район Ясиноватой, где украинские военные бьют 120-миллеметровой артиллерией. Этот калибр запрещен минскими соглашениями. Ожесточенные боестолкновения здесь практически не стихают.

Кроме того, Вооруженные силы Украины не оставляют надежд на взятие Дебальцево. Идет постоянно прощупывание обороны солдат Луганской народной республики, которые под периодическим артиллерийским градом сдерживают натиск украинских боевиков, лезущих изо всех щелей.

Киев «тормозит»

По информации представителя аппарата уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике, Донецк ожидает, что Киев передаст 15 военнопленных. Передача должна состояться в четверг, 29 декабря, в районе КПП «Майорск» (Горловка).

Напомним, ранее киевский представитель в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что украинские власти собираются передать ополченцам ДНР 15 человек, чтобы «разморозить» процесс обмена военнопленными. В ДНР эту информацию подтвердили и сообщили, что мероприятие пройдет 29 декабря.

Представитель ООН прибыл в Донбасс

Как заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, глава регионального офиса мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Октам Газиев посетил Донбасс. Он изучил условия пересечения линии соприкосновения на единственном пропускном пункте между Луганской народной республикой и территорией, которая находится под контролем ВСУ (Станица Луганская).

С января прошлого года по решению киевского режима на территории Донбасса был введен пропускной режим. Отныне выехать или въехать в ДНР и ЛНР можно лишь по специальным пропускам через КПП. В свою очередь сотрудники ОБСЕ уже заявили, что экономическая и транспортная блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, они призывают администрацию Порошенко снять ее.