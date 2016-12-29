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Медведев под Новый год снял дисциплинарное взыскание с замглавы Минстроя
Россия

Медведев под Новый год снял дисциплинарное взыскание с замглавы Минстроя

Сегодня 16:22
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Медведев под Новый год снял дисциплинарное взыскание с замглавы Минстроя

Москва, 29 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о снятии дисциплинарного взыскания со статс-секретаря, замминистра строительства и ЖКХ РФ Натальи Антипиной.

«Снять со статс-секретаря, заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Антипиной Натальи Николаевны ранее наложенное в соответствии с распоряжением правительства РФ от 29 июля 2016 г. дисциплинарное взыскание», — отмечается в документе.

Взыскание заместителю министра объявили за ненадлежащее исполнение Натальей Антипиной возложенных на нее должностных обязанностей, речь шла о несвоевременном внесении документов в ходе реализации плана по социально-экономическому развитию РФ. 

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в связи с этой ситуацией говорил журналистам, что Антипина сильный работник и грамотный юрист.

Ранее Национальная служба новостей сообщала, что премьер РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации ранней помощи в рамках государственной программы «Доступная среда». Специалистам предстоит разработать типовые документы, стандарты, образовательные программы по вопросам ранней помощи детям в регионах. Концепция, которая должна быть полностью готова к 2020 году, призвана обеспечить как можно более раннее выявление нарушений здоровья и ограничения жизнедеятельности детей.

комментарии
Таисия Григорьева
#дмитрий медведев #наталья антипина
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