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МИД РФ считает причиной новых санций личную ненависть Обамы к России
Политика

МИД РФ считает причиной новых санций личную ненависть Обамы к России

Сегодня 15:59
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МИД РФ считает причиной новых санций личную ненависть Обамы к России

Москва, 29 декабря. Причиной введения Вашингтоном санкций против России могла быть личная ненависть президента США Барака Обамы, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Андрей Крутских.

Крутских обратил внимание, что все обвинения США в адрес России являются бездоказательными. В МИД России эти шаги расценили как попытку Вашингтона затормозить возможное сотрудничество между двумя государствами. Крутских предположил, что причиной антироссийских санкций могла быть личная ненависть Обамы.

Ранее 29 декабря стало известно, какие именно санкции готовит Вашингтон против России.

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Катерина Тимошенская
#барак обама
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