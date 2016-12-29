Базы «Хмеймим» и «Тартус» продолжат борьбу с ИГИЛ в Сирии

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные базы в Сирии «Хмеймим» и «Тартус» продолжат борьбу с терроризмом.

Российские базы, отметил Владимир Путин, продолжат поддерживать законное правительство Сирии в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) не смотря на сокращение военного присутствия РФ на территории страны. Все договоренности с Дамаском по развитию этих пунктов базирования ВС России будут выполнены. Ранее было подписано распоряжение к соглашению о расширении пункта обеспечения Военно-морского флота РФ в городе Тартус и о размещении российской авиагруппы ВКС в Сирийской Арабской Республике.