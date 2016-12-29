FAN-TV Лента новостей
Базы «Хмеймим» и «Тартус» продолжат борьбу с ИГИЛ в Сирии
Россия

Базы «Хмеймим» и «Тартус» продолжат борьбу с ИГИЛ в Сирии

Сегодня 16:01
71

Базы «Хмеймим» и «Тартус» продолжат борьбу с ИГИЛ в Сирии

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные базы в Сирии «Хмеймим» и «Тартус» продолжат борьбу с терроризмом.

Российские базы, отметил Владимир Путин, продолжат поддерживать законное правительство Сирии в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) не смотря на сокращение военного присутствия РФ на территории страны. Все договоренности с Дамаском по развитию этих пунктов базирования ВС России будут выполнены. Ранее было подписано распоряжение к соглашению о расширении пункта обеспечения Военно-морского флота РФ в городе Тартус и о размещении российской авиагруппы ВКС в Сирийской Арабской Республике.

комментарии
Алексей Громов
#владимир путин
Новости партнеров
Эксклюзив

Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

Сегодня 16:27
56

Новости Новороссии: ВСУ «кроют» ДНР и ЛНР, под Луганск прибыл «Правый сектор»

Сегодня 15:58
136

Шойгу знает, что делать: проблемы и победы ВС РФ 2016 года

Сегодня 15:49
93

Сирия сегодня: перемирие настало, Дамаск под минометами, откуда оружие в Алеппо

Сегодня 15:44
122

Сирия готова к миру: к чему приведут договоренности между оппозицией и САР

Сегодня 15:42
71
Показать еще
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

16:27

Правительство Пермского края отправлено в отставку

16:23

Медведев под Новый год снял дисциплинарное взыскание с замглавы Минстроя

16:22

Путин подписал закон об отсрочке наказания для преступников-наркоманов

16:20

Сирия: оппозиция изъявила готовность сесть за стол переговоров с Асадом в Астане

16:16

Украинский депутат придумал, как «уничтожить ДНР и ЛНР за два месяца»

16:15

Судно РФ спасло в Антарктиде сломавшую позвоночник девушку-ученого

16:15

Президент Египта выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ту-154

16:04

Злоумышленник обстрелял прохожих с балкона под Петербургом

16:04

«Адмирал Кузнецов» встретит Новый год на боевом посту в Средиземном море

16:04

Базы «Хмеймим» и «Тартус» продолжат борьбу с ИГИЛ в Сирии

16:01

Оппозиция продолжит бои на контролируемых ИГ территориях в Сирии

16:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию
Читать
Закрыть