«Адмирал Кузнецов» встретит Новый год на боевом посту в Средиземном море

Москва, 29 декабря. Авианосная группа ВМФ России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» встретят Новый год на боевом посту в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Новый 2017 год встретят военнослужащие и гражданские специалисты авианосца «Адмирал Кузнецов», ракетного крейсера «Петр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск», а также судов обеспечения «Сергей Осипов», «Николай Чикер», «Алтай» и «Кама».

Стоит напомнить, что в настоящее время «Адмирал Кузнецов» возглавляет отряд боевых кораблей Военно-морского флота России, которые участвуют в операции против террористов на территории Сирии.