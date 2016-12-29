Сирия, 29 декабря. Бойцы САА нейтрализовали 50 террористов ИГ* и уничтожили 4 БМП и 5 автомобилей боевиков на востоке Хомса. В рамках второй фазы наступления иракская армия продвинулась на 500 метров в городе Мосул за первые несколько часов военной операции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Артиллерийские подразделения правительственных войск обстреляли позиции боевиков Свободной сирийской армии (ССА), укрепившихся в окрестностях города Сакба в пригороде Дамаска. Также сирийская армия продолжает наступать на позиции противника в районе Джобар.

Продолжаются столкновения между исламистами и правительственными силам в районе Барза. Радикалы, состоящие в группировке «Джабхат Фатах аш-Щам»***, открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Тишрин. Данные о пострадавших пока не поступали.

Сирийская армия подвергла артиллерийскому обстрелу укрепления террористов ИГ*, расположенные у подножья скалистых гор Каламун. Также в результате ожесточенных боев правительственные войска освободили несколько населенных пунктов в Восточной Гуте, расположенных вблизи деревни Хазрама.

Впервые в Сирии зафиксировано возвращение семей боевиков, которые ранее, согласно договоренности с правительством страны, покинули зоны боев в пригородах Дамаска и были перевезены в провинцию Идлиб. Напомним, несколько тысяч боевиков в течение ноября-декабря перевозились специальными конвоями на север Сирии, где сейчас базируются основные силы так называемой «умеренной оппозиции».

Однако, как свидетельствует видео, присланное 29 декабря в редакцию Федерального агентства новостей (ФАН), несколько десятков семей не захотели жить среди боевиков и попросили вернуть их обратно на территории, подконтрольные правительству. Как сообщает источник ФАН, объяснение было дано следующее: «Мы оказались не готовы к отсутствию закона, тотальным поборам, опасным выходкам вооруженных и неадекватных людей. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих детей, мы приняли решение вернуться».

Провинция Латакия

Боевики-оппозиционеры обстреляли позиции САА в районе Бурдж аль-Байдаа на севере провинции. Сообщается, что в результате атаки погибли двое солдат сирийской армии, еще несколько получили ранения.

Провинция Алеппо

Начался процесс восстановления пострадавших от обстрелов боевиков ССА районов Алеппо около цитадели в центре города. Ведутся ремонтные работы по ликвидации повреждений жилых домов и промышленных зданий, в том числе местного хлебного комбината.

Провинция Хомс

Террористы ИГ въехали на бронированном автомобиле, оснащенном пулеметом, в район Аль-Мушерфа в предместье Хомса. Сирийская армия открыла огонь по исламистам, уничтожив машину и ликвидировав группу боевиков.

Кроме того, правительственные силы нейтрализовали 50 радикалов, а также уничтожили 4 БМП и 5 автомобилей террористов ИГ в районах Абу-Кала и Аль-Байярат в восточном пригороде Хомса. На данный момент бои в окрестностях Хомса продолжаются.

Провинция Даръа

Идут ожесточенные столкновения между сирийской армией и боевиками ССА недалеко от района Аль-Гария в северо-восточном пригороде Даръа. Информация о результатах боев пока уточняется.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям радикалов, укрывшихся вблизи города Джис аль-Шугур в провинции Идлиб. В результате воздушной операции были уничтожены несколько исламистов.

Провинция Ракка

Продолжаются бои между курдскими отрядами народной самообороны и террористами ИГ в районах деревень западного пригорода Ракки. Курдские формирования обстреляли позиции исламистов, результаты атаки пока уточняются.

Провинция Хама

ВКС РФ провели атаку одного из ключевых пунктов управления боевиков, расположенного в районе Аль-Закат. Также воздушная операция велась по позициям радикалов, укрепившихся в окрестностях населенных пунктов Лахая и Аль-Буайда в северном пригороде Хамы.

Ирак

Иракская армия продвинулась на 500 метров в городе Мосул за первые несколько часов в рамках второго этапа военной операции против террористов ИГ. Также антитеррористические силы Ирака развернули масштабное наступление на позиции «Исламского государства» в восточной части квартала Аль-Кудс.