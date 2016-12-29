В сельской школе под Одессой с танцами и разрезанием ленточки открыли туалет

Одесса, 29 декабря. Появление школьного туалета стало настоящим событием в украинском селе Каменка Одесской области. Открытие отхожего места происходило в торжественной обстановке: глава района, председатель сельсовета и директор школы произнесли речь, после чего перерезали красную ленточку, а дети выступили с танцами и песнями.

«Только благодаря взаимодействию между всеми руководителями разных уровней удалось достигнуть хорошего результата», — заявил депутат Раздельнянского райсовета Сергей Маслов.

Как сообщает «Свободная пресса», хотя в селе царит атмосфера праздника, школьный туалет не может похвастаться особыми удобствами. В нем нет не только дверей кабинок, но и унитазов.