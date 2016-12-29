Луганск ожидает от Киева передачи пятерых пленных

Луганск, 29 декабря. Украинская сторона намерена передать сегодня ЛНР пятерых пленных, в их числе одна женщина, сообщила представитель республики в Контактной группе на минских переговорах Ольга Кобцева.

Сегодняшняя передача Киевом пятерых жителей ЛНР не является актом доброй воли, как об этом говорит украинская сторона, заявила представитель республики в Контактной группе на минских переговорах Ольга Кобцева. «Будут переданы те, кто имел отношение к событиям в Донбассе. Это и гражданские, и военные, среди которых и женщины, и мужчины. Луганску отдают четырех мужчин и одну женщину», — добавила спикер. По словам Кобцевой, люди, находящиеся в списке ЛНР, удерживаются на Украине полтора-два года, многие из них имеют проблемы со здоровьем.