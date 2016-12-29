Мир на крыльях ВКС РФ: почему США не смогут сорвать договоренности по Сирии

В Сирии достигнуты договоренности по прекращению боевых действий. Совсем скоро начнутся переговоры по урегулированию военного конфликта. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Что будет на ближневосточном фронте дальше и почему глава Минобороны РФ Сергей Шойгу намекнул на сокращение российского контингента в Сирии? Ответы на эти вопросы искало Федеральное агентство новостей.

Как известно, было подписано три документа. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, который регламентировал прекращение огня на территории республики. Второй документ содержит комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И в третьем документе находится заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

«Договоренности достигнуты с так называемой умеренной оппозицией, но там же продолжают действовать террористы вроде ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) или «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена на территории РФ). С ними-то придется продолжать вести боевые действия. Конечно, они не будут носить такого масштаба, как прежние военные операции, но будут затраты материальных ресурсов и потери. Но главное, политическое урегулирование будет иметь важное психологическое значение для мира: он покажет, что Россия оказалась в состоянии навести порядок, победить террористов, запустить политический процесс, сохранить территориальную целостность Сирии. Да, возможны дальнейшие обострения и срывы, но это уже не отменит того факта, что Россия показала всему мировому сообществу, что может действовать как честный брокер, как государство-лидер, заботящийся о безопасности в мире», — комментирует ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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Он отметил, что такие договоренности являются серьезной добавкой в международный престиж России. Особенно на фоне позиции уходящей администрации Барака Обамы, которая наверняка попробует совершить какие-то пакости, нарушающие договоренности.

«С каждым днем все ближе инаугурация Дональда Трампа и возможности Обамы ограничены. Он в значительной степени действовал в пользу террористов через другие государства, теперь они не будут так сильно ему помогать. Он и так уходит, а зачем ссориться с будущей администрацией? Конечно, там есть американские советники и инструкторы на местах, есть те, кто раздает финансы, но они активно действовать тоже не будут, понимая. что когда придет Трамп, придется отвечать. Поле возможностей Обамы серьезно сужается. Он не сможет серьезно повлиять на процесс, разве что ядерный удар нанести. Это не очень реально, несмотря на весь идиотизм его администрации. А приход Трампа даже может простимулировать процесс урегулирования. Возможно, он захочет провести с нами совместную операцию против ИГ. США могли бы наступать из Ирака и на какое-то время занять там северо-восточную часть Сирии до Евфрата. Ниже реки уже стояли бы войска сирийского правительства, а с северо-запада курды и протурецкие элементы временно контролировали бы территорию. Такой план по занятым территориям позволил бы покончить с остальными группировками», — считает эксперт ФАН.

По его словам, американцы должны понимать: если они сейчас не подключатся к борьбе с террористами, они потеряют свое влияние в Сирии и Ираке. Может, тогда они займутся настоящей борьбой с террористами, а не ее поощрением.

«Сейчас Шойгу обмолвился о том, что собирается сократить военный контингент России в Сирии. Это такой символический жест, направленный на то, чтобы показать спокойствие России, что процесс запущен. С другой стороны, надо простимулировать сторону Асада, чтобы сирийцы тоже были покладистее. А то Дамаск чувствует широкую спину России и за ней проявляет временами неуступчивость. Часть войск выведут —и Асад поймет, что ситуация неустойчивая и ему надо тоже идти на компромиссы», — добавляет Александров.