Оппозиция продолжит бои на контролируемых ИГ территориях в Сирии

Дамаск (Сирия), 29 декабря. Режим перемирия в Сирии не будет распространяться на те территории, которые контролируют боевики запрещенного в России «Исламского государства». Об этом журналистам сообщили официальные представители так называемой «умеренной» сирийской оппозиции.

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу указал на то, что радикалы, которые откажутся соблюдать режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республики, будут признаны террористами.

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