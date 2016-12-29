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Не найдена треть фрагментов самолета, разбившегося под Сочи
Общество

Не найдена треть фрагментов самолета, разбившегося под Сочи

Сегодня 15:48
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Не найдена треть фрагментов самолета, разбившегося под Сочи

Москва, 29 декабря. Треть фрагментов разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 не найдена, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как отметил министр транспорта России Максим Сколов, Ту-154 при ударе о дно Черного моря развалился на очень мелкие фрагменты.

«Самые крупные из них размером два на два метра. А треть — вообще осколки. Найти их на дне моря не представляется надежным. Поэтому эксперты будут работать с тем, что есть», — рассказал источник ФАН.

Насколько эти фрагменты смогут показать причину отказа техники, предстоит установить следствию.

Ранее Соколов предположил, что на борту разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 могла произойти нештатная ситуация в работе техники.

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Алексей Громов
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