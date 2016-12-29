Шойгу назвал террористами отказавшиеся от перемирия группировки

Москва, 29 декабря. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что все вооруженные группировки, которые отказались от присоединения к режиму прекращения огня в Сирии, будут расцениваться как террористические.

Ранее было достигнута договоренность о прекращении огня на сирийской территории, которая начнет действовать с 00:00 30 декабря. К этому договору присоединились порядка 60 тысяч человек, отметили в военном ведомстве России. В ближайшее время должен начаться диалог между властями Сирии и оппозицией. Те вооруженные группировки, подчеркнул Сергей Шойгу, которые не прекратят боевые действия перейдут в категорию террористических, аналогичных «Исламскому государству» и «Джебхат ан-Нусре» (запрещены в России). Против них будут проводиться соответствующие действия.