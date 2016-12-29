Главный нарколог посоветовал россиянам не вставать с постели 1 января

Москва, 29 декабря. Главный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, как стоить пить в новогоднюю ночь, и что делать тем, кто будет страдать от похмелья 1 января.

По его собственному определению, советы эти «очень простые»: пить как можно меньше, поскольку любой алкоголь, который человек употребляет после 21.00 не перерабатывается полностью.

«Как правило, после ночных бдений до середины дня он продолжает находиться в организме. Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность», — добавил Брюн, давая рекомендации по 1 января.

При этом он особо подчеркнул, что от похмельного синдрома не спасут никакие лечебные средства. «Главное: не наслаивать новый алкоголь на перерабатываемый вчерашний или ночной», — заключил он.