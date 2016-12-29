Путин запретил чиновникам и силовикам владеть активами через третьих лиц

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает более точное определение понятию «иностранные финансовые инструменты» и запрещает депутатам, чиновникам и силовикам владеть зарубежными счетами напрямую, а также через третьих лиц. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Согласно тексту документа, к иностранным финансовым инструментам относится доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с иностранным законодательством, если его учредителем или бенефициаром является человек, который по долгу службы принимает решения затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации.

Также закон запрещает депутатам, чиновникам и силовикам владеть активами через бывших жен после фиктивных разводов.