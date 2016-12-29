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Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск
Новости Сирии

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

Сегодня 15:31
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Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

Дамаск, 29 декабря. Впервые в Сирии зафиксировано возвращение семей боевиков, которые ранее, согласно договоренности с правительством страны, покинули зоны боев в пригородах Дамаска и были перевезены в провинцию Идлиб. Напомним, несколько тысяч боевиков в течение ноября-декабря перевозились специальными конвоями на север Сирии, где сейчас базируются основные силы так называемой «умеренной оппозиции». 

Однако, как свидетельствует видео, присланное 29 декабря в редакцию Федерального агентства новостей (ФАН), несколько десятков семей не захотели жить среди боевиков и попросили вернуть их обратно на территории, подконтрольные правительству.

Как сообщает источник ФАН, объяснение было дано следующее: «Мы оказались не готовы к отсутствию закона, тотальным поборам, опасным выходкам вооруженных и неадекватных людей. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих детей, мы приняли решение вернуться».

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

Солдаты сирийской армии помогли данным семьям в перевозке в сельские районы провинции Хама, дальше место постоянного жительства семьи выберут сами. В любом случае, это будет территория, свободная от боевиков.

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Алексей Громов
#хама
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