Захарова рассказала, что просила у Деда Мороза в детстве

Москва, 29 декабря. Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова рассказала, какие подарки получала от Деда Мороза в детстве.

Российский дипломат, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в детстве всегда просила у Деда Мороза игрушек, а он приносил книги. По словам Захаровой, сейчас письма Деду Морозу она отправляет уже от своей дочери и следит, чтобы волшебник нового года «исполнял ее желания». Известно, что в начале декабря в российской столице заработала новогодняя почта Деда Мороза, которая направляет всю корреспонденцию в Великий Устюг.