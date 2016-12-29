Злоумышленник обстрелял прохожих с балкона под Петербургом

Санкт-Петербург, 28 декабря. Злоумышленник обстрелял людей с балкона дома в Ленинградской области. Как стало известно, инцидент произошел в поселке Ленсоветовский.

По словам очевидцев, неизвестный палил по прохожим из неустановленного оружия. Как рассказала одна из пользователей социальной сети «ВКонтакте», в результате ЧП пострадал мужчина, который получил ранение головы. По предварительным данным, злоумышленник использовал пневматическое оружие.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее сообщалось, что следователи в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту смерти четырехмесячной девочки.