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ФСБ опубликовала видео задержания боевиков ИГИЛ, готовивших теракты в Москве

29 Декабря 2016 15:40
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ФСБ опубликовала видео задержания боевиков ИГИЛ, готовивших теракты в Москве

Москва, 29 декабря. Федеральная служба безопасности России отчиталась об успешном задержании сторонников террористической организации «Исламское государство» в Дагестане. В Сети появилось видео захвата экстремистов, которые планировали теракты в Москве.

В Интернете опубликована видеозапись задержания семерых сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ). 

У экстремистов, готовивших теракты в Москве, силовики изъяли большое количество оружия, гранаты и компоненты взрывных устройств.

Ранее отмечалось, что члены законспирированной группы готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который находился в Сирии.

Катерина Тимошенская

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