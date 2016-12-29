ДНР зафиксировала переброску в Донбасс систем «Ураган» для ВСУ

Донецк, 29 декабря. Командование Донецкой Народной Республики зафиксировало переброску украинскими силовиками к линии соприкосновения трех реактивных систем залпового огня «Ураган».

Разведка ДНР продолжает наблюдать усиление позиций ВСУ на линии фронта. В 18 километрах от линии соприкосновения в районе Елизаветовки были замечены три РСЗО «Ураган», в Старогнатовке, которая находится в пяти километрах от линии фронта, обнаружены две самоходные гаубицы «Акация» калибра 152 миллиметра.

Ранее командование ДНР сообщило, что ВСУ потеряли трех военнослужащих при попытке забросить в районе Дебальцево группу диверсантов на территорию республики.