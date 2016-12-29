Путин призвал Дамаск поддержать договоренности о перемирии в Сирии

Москва, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал Дамаск и так называемую «умеренную» сирийскую оппозицию поддержать достигнутые договоренности по прекращению огня в Сирии.

«Нужно сейчас сделать все для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, чтобы они заработали», — подчеркнул глава государства.

Путин также рассчитывает на то, что представители всех сторон регионального конфликта приедут на мирные переговоры в Астану.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительственные войска Сирийской Арабской Республики прекратят боевые действия 30 декабря.

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