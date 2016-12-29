«Газпром» и Грузия не смогли договориться о транзите газа в Армению

Минск, 29 декабря. Очередной раунд переговоров между компанией «Газпром» и правительством Грузии по транзиту российского газа в Армению закончился безрезультатно. Об этом в четверг заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, было решено продолжить переговоры и 1 января заключить новое соглашение по транзиту газа. Стороны рассматривают два варианта договора, в котором оговаривается переход на финансовую схему оплаты за транзит или сохранение прежних условий сделки. Кроме того, до сих пор не решен вопрос, сможет ли Грузия увеличить объем транзита.

«Окончательного соглашения по вопросам транзита российского газа в Армению через Грузию грузинская сторона и «Газпром» пока не достигли и переговоры будут продолжены», — цитирует Каладзе агентство Sputnik Грузия.