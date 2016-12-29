FAN-TV Лента новостей
«Газпром» и Грузия не смогли договориться о транзите газа в Армению
Экономика

«Газпром» и Грузия не смогли договориться о транзите газа в Армению

Сегодня 15:13
90

«Газпром» и Грузия не смогли договориться о транзите газа в Армению

Минск, 29 декабря. Очередной раунд переговоров между компанией «Газпром» и правительством Грузии по транзиту российского газа в Армению закончился безрезультатно. Об этом в четверг заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, было решено продолжить переговоры и 1 января заключить новое соглашение по транзиту газа. Стороны рассматривают два варианта договора, в котором оговаривается переход на финансовую схему оплаты за транзит или сохранение прежних условий сделки. Кроме того, до сих пор не решен вопрос, сможет ли Грузия увеличить объем транзита.

«Окончательного соглашения по вопросам транзита российского газа в Армению через Грузию грузинская сторона и «Газпром» пока не достигли и переговоры будут продолжены», — цитирует Каладзе агентство Sputnik Грузия.

комментарии
Геннадий Плющев
#каха каладзе
Новости партнеров
Эксклюзив

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

Сегодня 15:31
76

Порошенко идет в наступление: Михаил Погребинский о войне украинских олигархов

Сегодня 15:02
233

Дейнего: Порошенко до конца 2017 года не протянет, Украину ждут выборы

Сегодня 14:37
157

Держать порох сухим: министр Шойгу и армия России готовы к любым вызовам

Сегодня 13:57
150

Глобальный рубильник и кибероружие: отключат ли Россию от мирового Интернета

Сегодня 13:39
529
Показать еще
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ДНР зафиксировала переброску в Донбасс систем «Ураган» для ВСУ

15:32

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

15:31

ЛНР сообщила о «глупой провокации» ВСУ возле Дебальцево

15:30

Захарова рассказала, что просила у Деда Мороза в детстве

15:29

Литва вручила ноту послу Белоруссии из-за инцидента на «Белорусской» АЭС

15:29

Достроенную продолжают штукатурить)

15:29

ДНР озвучила потери ВСУ при попытке прорыва линии фронта в Донбассе

15:29

В Дамаске прошли переговоры Асада с делегацией Совфеда и европарламентариями

15:17

«Газпром» и Грузия не смогли договориться о транзите газа в Армению

15:13

Российские военные в Арктике получат новые комплексы телемедицины

15:13

Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ помогать Турции в борьбе с ИГ в Сирии

15:13

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс экстремистов «Правого сектора»

15:12
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ДНР зафиксировала переброску в Донбасс систем «Ураган» для ВСУ
Читать
Закрыть