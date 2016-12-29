Литва вручила ноту послу Белоруссии из-за инцидента на «Белорусской» АЭС

Вильнюс, 29 декабря. Посол Белоруссии в Литве Александр Король получил от властей балтийской страны ноту в связи с инцидентом с корпусом реактора на АЭС «Белорусская» на станции Славная Белорусской железной дороги.

«Высказана просьба тщательно проанализировать случай с корпусом реактора и проинформировать Литву, соседние государства и МАГАТЭ о результатах анализа», — сообщает сайт МИД Литвы.

Литовские власти беспокоят также нештатные ситуации, происходившие ранее на атомной станции в Островце.

Напомним, в понедельник во время транспортировки корпус реактора станции соприкоснулся опоры контактной электросети. Дирекция БелАЭС заверила, что это не привело ни к каким чрезвычайным ситуациям.